Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:16 05.12.2025
Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем
2025
Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем

Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем на UFC 323

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян провел битву взглядов против действующего чемпиона легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) грузина Мераба Двалишвили.
Поединок пройдет в ночь на 7 декабря по московскому времени в рамках главного события турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).
Бойцы уже встречались в марте 2023 года, и тогда Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.
