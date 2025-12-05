https://ria.ru/20251205/ufc--2059944028.html
Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем
Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян провел битву взглядов против действующего чемпиона легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Петр Ян и Двалишвили провели битву взглядов перед реваншем на UFC 323