Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:30 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/tsska-2060227667.html
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в овертайме "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:30:00+03:00
2025-12-05T22:30:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e7869338b331a5304853b19f771717e8.jpg
/20251204/parma-2059893365.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_a2be8c3218e0933e3503a8a3a5637ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, цска, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты ЦСКА победили "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМело Тримбл
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в овертайме "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, на счету которого 35 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Всеволод Ищенко (19).
ЦСКА с 11 победами в 13 матчах возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ, "Локомотив-Кубань" проиграл впервые за шесть матчей и с 10 победами в 14 играх идет третьим.
Баскетболист Пармы в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
4 декабря, 20:12
 
БаскетболСпортЦСКАЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-Кубань
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    Перерыв
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала