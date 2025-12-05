https://ria.ru/20251205/tsska-2060227667.html
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в овертайме "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:30:00+03:00
2025-12-05T22:30:00+03:00
2025-12-05T22:30:00+03:00
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_e7869338b331a5304853b19f771717e8.jpg
/20251204/parma-2059893365.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932159928_0:0:2540:1905_1920x0_80_0_0_a2be8c3218e0933e3503a8a3a5637ca9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, цска, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
ЦСКА прервал серию побед "Локомотива-Кубани" в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты ЦСКА победили "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ