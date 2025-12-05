"Я сумасшедшая": Видели, что творит Трусова для возвращения в спорт?

Евгений Плющенко активно хвалится… Александрой Трусовой. За полтора месяца тренировок вице-чемпионка Олимпийских игр восстановила тройные прыжки, намерена взяться за четверные и снова признается в своей главной слабости-силе: она любит делать то, что другие не могут. РИА Новости Спорт рассказывает, куда с младенцем на руках в 21 год Русская Ракета собирается взлететь.

Как она искренне ненавидела этот спорт

После Олимпиады-2022 казалось, что ничто не способно излечить разочарование Трусовой от фигурного катания. "Ненавижу этот спорт!" – безумно искренние слова, сказанные без оглядки на камеры и общественное ожидание в самый пиковый момент экзистенциального кризиса, как будто в нарушение законов физики не растворились в звуковых волнах, а остались громыхать над Сашей. Нам их тоже было не забыть – что уж скрывать, мы и сами возненавидели "этот спорт".

По инерции Трусова провела еще пару сезонов на льду как спортсменка. Сменила тренера, стиль, пробовала прыгать квады, но в глубине души честно ненавидела фигурное катание. И не могла объяснить себе, ради чего ей стоит в нем оставаться. На фоне внутреннего раздрая у нее обострились прошлые травмы, так что здоровье тоже перестало позволять кататься.

Любовь, создание семьи и рождение ребенка стали для Трусовой настоящим спасательным кругом. Она перестала прыгать, рисковать, убиваться и преодолевать, с готовностью приняв новые правила игры – на какое-то время главной стала не она, а еще не родившийся маленький человечек. Это себя Саше никогда не было жалко бросать с высоты на лед. С ребенком она так поступить не могла.

© Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом © Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом

В 2024 году после новостей о ее беременности многим казалось, что Трусова ушла навсегда. Что, став мамой, она больше не захочет и не сможет вернуться в спорт. И это подспудно ощущалось как огромная потеря, осознание которой хотелось отложить на потом – разумеется, при всей радости за сбывшуюся Сашину мечту о материнстве.

Прыгнуть захотела уже в перинатальном центре

Она с головой окунулась в новую роль. Скупала милые вещички для малышей, выбирала врача и клинику для родов, ходила на курсы для беременных и на йогу для беременных. Вообще от всего для беременных Саша как будто получила максимум удовольствия. Впервые за долгое время ее личные интересы отошли на второй план, и она восприняла это не как ущемление прав, а как возможность наконец-то разделить ответственность. Освободить собственную спину от тяжкого груза.

Сын Саши и Макара родился 6 августа 2025 года, и с того дня Трусова как будто окончательно собрала отвечающий за внутреннюю гармонию пазл. Она хорошо справляется с материнством, успевает готовиться к ледовым шоу и прекрасно выглядит.

Как это принято, Сашу начали увлеченно хейтить за выходы на каток и в свет с грудным ребенком, за привлечение маминых рук в уходе за маленьким Мишей. Заодно за то, что бедный молодой отец Макар Игнатов якобы совсем не спит и не может нормально тренироваться. Поскольку пытаться угодить адептам истинно верного материнства еще меньше шансов, чем помирить фанатов фигурного катания, Трусова изначально не пыталась это сделать. Суперспособность сбрасывать шелуху чужого мнения у нее врожденная, иначе бы вряд ли она смогла войти в историю с четверными прыжками.

Оказалось, что топливо для ракеты в себе Саша сохранила. Изначально она планировала сделать первый прыжок уже на выписке – предположительно, на полу, потому что даже в самом престижном дорогом перинатальном центре ей вряд ли смогли бы залить каток в фойе. Но ситуация пошла не по плану, роды завершились кесаревым сечением. Полостная операция и шов на полживота не располагают не то что к прыжкам, они вообще ограничивают физические возможности женщины первое время.

Через 9 дней после кесарева Трусова впервые вышла на лед сделать раскатку. Через две недели начала ходить на пилатес и хореографию. Через полтора месяца приступила к полноценным ледовым тренировкам. Три месяца ей понадобилось, чтобы собрать все тройные прыжки и каскад три-три. Это феноменально: три месяца на то, с чем можно было бы сейчас занимать призовые места на международных и российских стартах.

© Фото : Соцсети Александры Трусовой Александра Трусова © Фото : Соцсети Александры Трусовой Александра Трусова

Преимущество Саши в том, что она не стеснена в условиях. Лед ей предоставляет академия Плющенко , ОФП индивидуально занимается Ерем Газазян, на удочке помогают прыгать Артем Значков и Сергей Алексеев. Да и сам Евгений Плющенко периодически дает советы и рекомендации.

« "Восстановилось все – прыгаю высоко, кручусь быстро. Единственное – ушла координация, я долго не могла понять, сколько оборотов кручу. И стало страшно прыгать, хотя раньше никогда не было страшно.

Сальхов дался тяжелее всего. Прыгала, падала, психовала. Уходила со льда со словами, что у меня никогда не получится. Спрашивала у Евгения Викторовича, как он его возвращал. Потом был новый день, и я снова шла на тренировку.

Каскад восстановила быстрее всего, со второй попытки. Осталось сделать каскад с ойлером-сальховом и риттбергером", – говорит Трусова во влоге на своем Youtube-канале.

Видео смонтировано так, что можно сравнить Сашину форму и настрой спустя пару недель после родов и сейчас. Саша после родов: "Четверные прыжки – это очень непредсказуемо и травмоопасно, однозначно сейчас я об этом не думаю". Саша сейчас, восстановив все тройные: "Дальше тройной аксель и четверные". Неслучайно, когда тренер по ОФП Ерем хвалит ее и говорит, что они опережают график восстановления, сама Трусова парирует: "Мы не опережаем, я сильно опаздываю. У меня есть личный график".

Узнаете в этих словах Русскую Ракету? Даже став мадонной с младенцем на руках, она все равно думает о том, как бы поскорее отстыковать первую и вторую ступени и рвануть повыше к звездам. Потому что так устроена. Ненависть к фигурному катанию прошла, уступила место азарту и взрослой осознанной привязанности: "Я сумасшедшая, наверное, иначе это сложно объяснить. Мне просто нравится кататься, нравиться прыгать. Нравиться делать то, что не могут другие".

Здорово, что в ее порыве есть место холодному расчету. Беременность и роды сильно влияют на связки и мышцы, делая их более слабыми и податливыми, - риск травмироваться многократно возрастает. Так что, хотя высоты и крутки Саше уже могло бы хватить, чтобы пробовать собрать четверные, она не торопит события и сначала хочет укрепить мышечный корсет. Потому много работает в зале.