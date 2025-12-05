Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала капитаном команды, которая выступит в салатовых куртках на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В состав команды Трусовой вошли: Елизавета Малеина и Матвей Самохин (танцы на льду), Кира Доможирова и Илья Вегера (парное катание), Арсений Федотов , Роман Хамзин, Виктория Стрельцова и Лидия Плескачева.

Капитаном команды в голубых куртках стала Алена Косторная. Ее команду представят Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), Герман Ленков, Алдар Самбуев, София Дзепка, Диана Мильто.

В составе "розовой" команды, капитаном которой является Анна Щербакова , выступят Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду), Зоя Ковязина и Артемий Мохов (парное катание), Лев Лазарев, Глеб Ковтун, Софья Смагина и Агата Петрова.