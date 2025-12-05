Рейтинг@Mail.ru
Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:37 05.12.2025 (обновлено: 17:38 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/trusova-2060170454.html
Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала
Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала
Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала капитаном команды, которая выступит в салатовых куртках на Кубке Первого канала... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T17:37:00+03:00
2025-12-05T17:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
арсений федотов
анна щербакова
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879895800_430:342:3463:2048_1920x0_80_0_0_d05126c78f932b584d3979b6067e8d7f.jpg
/20251203/trusova-2059620114.html
/20251128/valieva-2058491827.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879895800_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_ff6379c96ce31648ba34eb72c545ac01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александра игнатова (трусова), арсений федотов, анна щербакова, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Арсений Федотов, Анна Щербакова, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Трусова будет капитаном команды на юниорском Кубке Первого канала

Трусова стала капитаном "салатовой" команды на юниорском Кубке Первого канала

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Александра Трусова
Фигуристка Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала капитаном команды, которая выступит в салатовых куртках на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В состав команды Трусовой вошли: Елизавета Малеина и Матвей Самохин (танцы на льду), Кира Доможирова и Илья Вегера (парное катание), Арсений Федотов, Роман Хамзин, Виктория Стрельцова и Лидия Плескачева.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду
3 декабря, 19:54
Капитаном команды в голубых куртках стала Алена Косторная. Ее команду представят Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), Герман Ленков, Алдар Самбуев, София Дзепка, Диана Мильто.
В составе "розовой" команды, капитаном которой является Анна Щербакова, выступят Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду), Зоя Ковязина и Артемий Мохов (парное катание), Лев Лазарев, Глеб Ковтун, Софья Смагина и Агата Петрова.
Юниорский Кубок Первого канала состоится 6 декабря в Калуге. В 2024 году турнир выиграла команда Трусовой.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
28 ноября, 20:10
 
Фигурное катаниеСпортАлександра Игнатова (Трусова)Арсений ФедотовАнна ЩербаковаФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    Перерыв
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    Овертайм
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    2
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала