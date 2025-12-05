https://ria.ru/20251205/tramp-2060213593.html
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо большое. И, пожалуйста, поприветствуйте первого лауреата премии мира ФИФА
— 45-го и 47-го президента Соединённых Штатов Америки, Дональда Трампа
. Господин президент, это ваша награда, ваша премия мира. Здесь также красивая медаль, которую вы можете носить где угодно", - сказал Инфантино
, вручая награду.
Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: "Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".