Футбол
 
20:39 05.12.2025 (обновлено: 20:44 05.12.2025)
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
дональд трамп, международная федерация футбола (фифа)
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо большое. И, пожалуйста, поприветствуйте первого лауреата премии мира ФИФА — 45-го и 47-го президента Соединённых Штатов Америки, Дональда Трампа. Господин президент, это ваша награда, ваша премия мира. Здесь также красивая медаль, которую вы можете носить где угодно", - сказал Инфантино, вручая награду.
Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: "Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Футбол
 
