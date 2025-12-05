Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о возможном вручении ему премии мира ФИФА - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:08 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/tramp-2060209668.html
Трамп ответил на вопрос о возможном вручении ему премии мира ФИФА
Трамп ответил на вопрос о возможном вручении ему премии мира ФИФА - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп ответил на вопрос о возможном вручении ему премии мира ФИФА
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о сообщениях о возможном вручении ему премии мира ФИФА, заявил, что не стремится к наградам и сосредоточен на... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T20:08:00+03:00
2025-12-05T20:08:00+03:00
футбол
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d01b0ebc41f4b2c5a491c8cf2f7bc6a.jpg
/20251205/tramp-2060205677.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79259c7f5f4a73abcb9dbcbe03fcf8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, вашингтон (штат), дональд трамп, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Трамп ответил на вопрос о возможном вручении ему премии мира ФИФА

Трамп заявил, что не стремится получать награды и сосредоточен на спасении людей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о сообщениях о возможном вручении ему премии мира ФИФА, заявил, что не стремится к наградам и сосредоточен на спасении жизней.
"Я не знаю, получу ли её. Мне официально ничего не сообщали. Я слышал о премии мира... Я хочу спасать жизни. Мне не нужны награды, мне нужно спасать жизни, и мы спасаем их миллионами", — сказал Трамп, выступая на церемонии жеребьёвки ЧМ-2026 в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Он добавил, что намерен продолжать работать ради мира и безопасной страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
19:43
 
ФутболСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    Перерыв
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    Овертайм
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала