20:00 05.12.2025
Трамп появился на жеребьевке ЧМ-2026
Трамп появился на жеребьевке ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп появился на жеребьевке Чемпионата мира 2026, где президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен вручить... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп появился на жеребьевке ЧМ-2026

Трамп появился на жеребьевке ЧМ-2026, где объявят лауреата премии мира ФИФА

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на жеребьевке Чемпионата мира 2026, где президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен вручить первую премию мира футбольной федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Инфантино ранее не стал давать однозначный ответ на вопрос, получит ли премию Трамп. Премия учреждена с целью поддержки усилий в области мира и единства.
Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в этом году награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Трамп перед началом мероприятия признался журналистам, что для него было бы большой честью получить первую премию мира ФИФА.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
19:43
 
Футбол Международная федерация футбола (ФИФА) США Дональд Трамп Чемпионат мира по футболу 2026
 
