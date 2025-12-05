Трамп появился на жеребьевке ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на жеребьевке Чемпионата мира 2026, где президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен вручить первую премию мира футбольной федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в этом году награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Трамп перед началом мероприятия признался журналистам, что для него было бы большой честью получить первую премию мира ФИФА.