05.12.2025

Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
19:48 05.12.2025
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Президент США Дональд Трамп в пятницу признался, что для него будет большой честью получить первую премию мира ФИФА, если он станет ее лауреатом. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу признался, что для него будет большой честью получить первую премию мира ФИФА, если он станет ее лауреатом.
"Это будет большая честь", - сказал он журналистам в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
Трамп добавил, что не знает, вручит ли ФИФА награду именно ему.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
