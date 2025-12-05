https://ria.ru/20251205/tramp-2060206296.html
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Президент США Дональд Трамп в пятницу признался, что для него будет большой честью получить первую премию мира ФИФА, если он станет ее лауреатом. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T19:48:00+03:00
2025-12-05T19:48:00+03:00
2025-12-05T19:48:00+03:00
футбол
дональд трамп
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
/20251205/tramp-2060205677.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Дональд Трамп, Международная федерация футбола (ФИФА)
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Трамп признался, что для него будет большой честью получить премию мира ФИФА