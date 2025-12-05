Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Футбол
Футбол
 
19:43 05.12.2025 (обновлено: 20:01 05.12.2025)
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует менять список городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на вопросы... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
/20251205/tramp-2060206296.html
Новости
дональд трамп, спорт, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Дональд Трамп, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026

Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих матчи ЧМ-2026

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует менять список городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на вопросы безопасности.
"Нет, я не хочу этого делать. Но если к тому моменту возникнут проблемы, мы их решим", - сказал он, общаясь с журналистами на церемонии жеребьёвки ЧМ-2026 в Центре Кеннеди.
Предстоящий чемпионат мира станет первым, который примут три государства: США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Также в турнире впервые примут участие 48 стран, которые в процессе жеребьевки будут разделены на 12 групп по четыре команды.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп признался, что для него будет честью получить премию мира ФИФА
Футбол Дональд Трамп Спорт Международная федерация футбола (ФИФА) Чемпионат мира по футболу 2026
 
