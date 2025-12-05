https://ria.ru/20251205/tramp-2060205677.html
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует менять список городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на вопросы... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T19:43:00+03:00
2025-12-05T19:43:00+03:00
2025-12-05T20:01:00+03:00
футбол
дональд трамп
спорт
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
/20251205/tramp-2060206296.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, спорт, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Дональд Трамп, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих ЧМ-2026
Трамп заявил, что не хочет менять список городов, принимающих матчи ЧМ-2026