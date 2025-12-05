https://ria.ru/20251205/norris-2060167487.html
Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа "Формулы-1"
Ландо Норрис из команды "Макларен" показал лучший результат во второй сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T17:29:00+03:00
2025-12-05T17:29:00+03:00
2025-12-05T17:30:00+03:00
формула-1
спорт
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:637:1366:1405_1920x0_80_0_0_ef1021ac4b3fd73bc3715ec8b12e4ba1.jpg
/20251126/piastri-2057761468.html
/20251203/mersedes-2059535389.html
абу-даби
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:365:1366:1390_1920x0_80_0_0_4c0e47e380ee5d129cc0df092e483f82.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, абу-даби
Формула-1, Спорт, Абу-Даби
Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис из "Макларена" стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби "Ф-1"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ландо Норрис из команды "Макларен" показал лучший результат во второй сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Время лучшего круга британца составило 1 минуту 23,083 секунды. Ранее Норрис стал лучшим в первой практике.
Второй результат показал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (отставание - 0,363 секунды) из "Ред Булл", третьим стал британец Джордж Расселл (+0,379) из "Мерседеса". Партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри показал 11-й результат (+0,680).
В субботу состоится третья практика и квалификация к воскресной гонке.
На чемпионство в нынешнем сезоне "Формулы-1" претендуют три пилота: Норрис (408 очков в зачете пилотов), Ферстаппен (396) и Пиастри (392).