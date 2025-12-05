Рейтинг@Mail.ru
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Формула-1
 
13:56 05.12.2025
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучший результат в первой сессии свободных заездов заключительного 24-го этапа чемпионата "Формулы-1"
формула-1
спорт
абу-даби
ландо норрис
макс ферстаппен
шарль леклер
макларен
ред булл рейсинг
абу-даби
спорт, абу-даби, ландо норрис, макс ферстаппен, шарль леклер, макларен, ред булл рейсинг, феррари
Формула-1, Спорт, Абу-Даби, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Макларен, Ред Булл Рейсинг, Феррари
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"

Норрис из "Макларена" стал лучшим в первой практике Гран-при Абу-Даби "Ф-1"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучший результат в первой сессии свободных заездов заключительного 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Результат Норриса - 1 минута 24,485 секунды. Вторым стал действующий чемпион Макс Ферстаппен (отставание 0,008 секунды) из "Ред Булл", тройку лидеров замкнул монегаск Шарль Леклер (+0,016) из "Феррари".
Позднее в пятницу пройдет вторая сессия свободных заездов.
Болид Мерседеса на сезон-2023 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
3 декабря, 15:27
 
Формула-1СпортАбу-ДабиЛандо НоррисМакс ФерстаппенШарль ЛеклерМакларенРед Булл РейсингФеррари
 
