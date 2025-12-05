https://ria.ru/20251205/norris-2060067534.html
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис показал лучший результат в первой сессии свободных заездов заключительного 24-го этапа чемпионата "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T13:56:00+03:00
2025-12-05T13:56:00+03:00
2025-12-05T13:56:00+03:00
формула-1
спорт
абу-даби
ландо норрис
макс ферстаппен
шарль леклер
макларен
ред булл рейсинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:637:1366:1405_1920x0_80_0_0_ef1021ac4b3fd73bc3715ec8b12e4ba1.jpg
/20251203/mersedes-2059535389.html
абу-даби
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:365:1366:1390_1920x0_80_0_0_4c0e47e380ee5d129cc0df092e483f82.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, абу-даби, ландо норрис, макс ферстаппен, шарль леклер, макларен, ред булл рейсинг, феррари
Формула-1, Спорт, Абу-Даби, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Макларен, Ред Булл Рейсинг, Феррари
Норрис стал лучшим в первой практике последнего этапа "Формулы-1"
Норрис из "Макларена" стал лучшим в первой практике Гран-при Абу-Даби "Ф-1"