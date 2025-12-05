https://ria.ru/20251205/maygurov-2060070741.html
Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов
Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев погружен в биатлон и пропагандирует его, но и без него этот вид спорта был бы столь же популярен, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T14:02:00+03:00
2025-12-05T14:02:00+03:00
2025-12-05T14:02:00+03:00
биатлон
спорт
дмитрий губерниев
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034201412_0:118:3395:2029_1920x0_80_0_0_91996a6137f725cf5ddae7d32b7a7663.jpg
/20250808/guberniev-2034205507.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034201412_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_8340213e3fc2aa83049fb696d681447d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дмитрий губерниев, виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Дмитрий Губерниев, Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР)
Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов
Майгуров: Губерниев погружен в биатлон, но не все его любят слушать
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев погружен в биатлон и пропагандирует его, но и без него этот вид спорта был бы столь же популярен, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
Губерниев
2 декабря в своем Telegram-канале раскритиковал работу Майгурова
на посту президента СБР
, сказав, что ему "хватит протирать штаны".
"Губерниев в мой адрес периодически высказывается критически. Обращаю внимание на это, но никак не реагирую. У каждого свой хайп. Дмитрия называют "голосом биатлона". Но и без него этот вид спорта был бы так же популярен. Губерниев, определенно, привносит определенную эмоцию, добавляет интриги. Есть люди, которым нравится, как он комментирует. Есть те, кто не любит это слушать. Это личное дело каждого. Но он погружен в биатлон, делает программу об этом виде спорта, которая интересна большому числу зрителей. Спасибо ему за это. Сегодня Губерниева отождествляют с биатлоном. Но я периодически смотрю международные трансляции, которые комментируют другие наши специалисты. Они тоже делают это профессионально и качественно. Поэтому нельзя сказать, что есть только Дмитрий Губерниев. Мы вместе делаем хорошее дело: пропагандируем наш вид спорта", - сказал собеседник агентства.
Майгуров занимает должность президента СБР с 11 июля 2020 года.