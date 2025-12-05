Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов

"Губерниев в мой адрес периодически высказывается критически. Обращаю внимание на это, но никак не реагирую. У каждого свой хайп. Дмитрия называют "голосом биатлона". Но и без него этот вид спорта был бы так же популярен. Губерниев, определенно, привносит определенную эмоцию, добавляет интриги. Есть люди, которым нравится, как он комментирует. Есть те, кто не любит это слушать. Это личное дело каждого. Но он погружен в биатлон, делает программу об этом виде спорта, которая интересна большому числу зрителей. Спасибо ему за это. Сегодня Губерниева отождествляют с биатлоном. Но я периодически смотрю международные трансляции, которые комментируют другие наши специалисты. Они тоже делают это профессионально и качественно. Поэтому нельзя сказать, что есть только Дмитрий Губерниев. Мы вместе делаем хорошее дело: пропагандируем наш вид спорта", - сказал собеседник агентства.