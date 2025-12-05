https://ria.ru/20251205/loko-2060217990.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России
Новосибирский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Горьким" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Горьким" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26).
"Локомотив" (10 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги. "Горький" (4 победы, 7 поражений) занимает десятое место.
В следующем туре "Локомотив" примет "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя 10 декабря. Днем раньше "Горький" на своей площадке сыграет с красноярским "Енисеем
".
В другом матче московское "Динамо
" одержало гостевую победу над "Енисеем" - 3-0 (25:20, 25:20, 25:18).