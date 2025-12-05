Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России
Волейбол
 
21:01 05.12.2025
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России
Новосибирский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Горьким" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в чемпионате России

Новосибирский "Локомотив" обыграл "Горький" в чемпионате России

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" одержал победу над нижегородским "Горьким" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26).
"Локомотив" (10 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги. "Горький" (4 победы, 7 поражений) занимает десятое место.
В следующем туре "Локомотив" примет "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя 10 декабря. Днем раньше "Горький" на своей площадке сыграет с красноярским "Енисеем".
В другом матче московское "Динамо" одержало гостевую победу над "Енисеем" - 3-0 (25:20, 25:20, 25:18).
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
