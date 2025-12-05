https://ria.ru/20251205/lebron-2060054244.html
Джеймс высказался о прерванной серии матчей с двузначным количеством очков
Джеймс высказался о прерванной серии матчей с двузначным количеством очков
2025-12-05T13:16:00+03:00
2025-12-05T13:16:00+03:00
2025-12-05T13:16:00+03:00
баскетбол
спорт
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
торонто рэпторс
нба
Джеймс высказался о прерванной серии матчей с двузначным количеством очков
Джеймс заявил, что не думает о прерванной серии игр с двузначным числом очков
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что не испытывает никаких эмоций из-за прерванной серии матчей с двузначным количеством очков, подчеркнув, что победа его команды в прошедшей встрече имеет больший вес.
В ночь на пятницу "Лейкерс" на выезде обыграли "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:120. Джеймс набрал 8 очков и прервал свою серию из 1297 матчей, в которых он набирал 10 и более очков. Сама серия длилась с января 2007 года.
"Я не думаю о завершении серии. Мы же выиграли. Просто играй в правильном направлении и всегда принимай правильные решения. Это мой стиль игры, меня так учили и я делал так на протяжении всей карьеры", - приводит слова Джеймса ESPN.