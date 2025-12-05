Клебо выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Тронхейме

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Тронхейме (Норвегия).