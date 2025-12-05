https://ria.ru/20251205/klebo-2060114214.html
Клебо выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Тронхейме
Клебо выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который...
лыжные гонки
тронхейм
спорт
тронхейм
Клебо выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Тронхейме
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Тронхейме (Норвегия).
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 59,89 секунды. Вторым стал его соотечественник Оскар Опстад Вике (3.00,20), третьим - швед Алвар Мюльбак (3.00,23).
У женщин победительницей спринта классическим стилем стала Йоханна Хагстрём из Швеции
, показавшая результат 3 минуты 30,97 секунды. Второе и третье места заняли ее соотечественницы Эмма Рибом (3.32,50) и Линн Сван
(3.33,64).
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.