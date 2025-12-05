Рейтинг@Mail.ru
"Чикаго" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:48 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/khokkey-2059955326.html
"Чикаго" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
"Чикаго" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Чикаго" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" на выезде обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T08:48:00+03:00
2025-12-05T08:48:00+03:00
спорт, лос-анджелес, тревор мур, андрей кузьменко, илья михеев, чикаго блэкхокс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес, Тревор Мур, Андрей Кузьменко, Илья Михеев, Чикаго Блэкхокс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Чикаго" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Голы Бедарда и Кайзера помогли "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Чикаго"Хоккеисты "Чикаго Блэкхокс" Кори Перри (слева) и Коннор Бедард
Хоккеисты Чикаго Блэкхокс Кори Перри (слева) и Коннор Бедард - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Чикаго"
Хоккеисты "Чикаго Блэкхокс" Кори Перри (слева) и Коннор Бедард. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" на выезде обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Коннор Бедард (27-я минута) и Уайатт Кайзер (40). У "Лос-Анджелеса" отличился Тревор Мур (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 2
Чикаго
50:38 • Тревор Мур
(Уоррен Фегеле)
26:17 • Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Frank Nazar)
39:54 • Уайетт Кайзер
(Frank Nazar, Oliver Moore)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "королей" Андрей Кузьменко и его соотечественник форвард "ястребов" Илья Михеев результативными действиями не отметились.
"Чикаго", набрав 30 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Лос-Анджелес" с 31 баллом располагается на третьей позиции.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ
07:20
 
ХоккейСпортЛос-АнджелесТревор МурАндрей КузьменкоИлья МихеевЧикаго БлэкхоксЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
