Перестрелка русских звезд завершилась скандалом. Малкин переписал историю!

"Питтсбург" обыграл "Тампу" в результативном и драматичном матче чемпионата НХЛ. Главными героями битвы стали русские звезды Евгений Малкин и Никита Кучеров. Но их противостояние завершилось скандалом.

Снова на вершине

Новый сезон Национальной хоккейной лиги несколько отдает ностальгией по 2010-м годам, ведь среди лучших команд чемпионата снова зажигают те, на кого многие уже успели махнуть рукой, а в рейтинге самых результативных игроков свои позиции без боя не отдают ветераны хоккея. Пока все наслаждаются феноменальной результативностью 40-летнего Александра Овечкина и наблюдают за подъемом его "Вашингтон Кэпиталз", в топе Восточной конференции красуются и "Питтсбург Пингвинз" с "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Оба клуба отказываются идти в глобальную перестройку и рассчитывают выжать из костяка своих команд все соки до последней капли, чтобы добраться до желаемых вершин. У "Питтсбурга" главная задача на сезон — вернуться в плей-офф, где "Пингвинз" не играли с 2022 года. "Тампа" же намерена вступить в борьбу за Кубок Стэнли: в предыдущих трех сезонах "Лайтнинг", которые еще совсем недавно были безальтернативно лучшей командой НХЛ, вылетели на стадии первого раунда плей-офф.

В нынешнем же сезоне "пингвины" и "молнии" своими игрой и результатами радуют глаз. Обе команды входят в четверку лучших клубов в турнирной таблице Востока, а "Тампа" и вовсе является лидером своего Атлантического дивизиона. Подопечные Джона Купера провалили старт чемпионата, потерпев шесть поражений в первых семи матчах "регулярки", но вышли из состояния кризиса и одержали ряд победных серий — в том числе из семи матчей. "Питтсбург" же пусть и не может похвастаться длительными сериями побед, зато коллектив Дэна Мьюза является абсолютно лучшей командой чемпионата по реализации большинства — каждая третья попытка "Пингвинз" при игре с численным преимуществом приводит к голу в ворота соперников.

В составе "Питтсбурга" и "Тампы" ярче всех выступают те, кто уже давно является лицом всей франшизы. Лучшими бомбардирами "Пингвинз" с огромным запасом являются нестареющие Сидни Кросби и Евгений Малкин, которым на двоих уже 77 лет, а за "Лайтнинг" не устает набирать уйму очков самый результативный игрок последних двух регулярных сезонов НХЛ Никита Кучеров.

Сегодня две команды, которые имеют высокую популярность среди российских хоккейных болельщиков, впервые в сезоне встретились друг с другом. Ожидания от громкой вывески матча полностью оправдали себя.

Малкин — машина! Дайте ему новый контракт

Уже в самом начале матча на площадке "Бенчмарк Интернейшнл-Арены" в Тампе произошла драка: в кулачном поединке сошлись канадский нападающий "Лайтнинг" Кёртис Дуглас и его соотечественник из "Пингвинз" Боконджи Имама. Через несколько минут после этого была заброшена и первая шайба. "Питтсбург" подтвердил звание лучшей команды лиги по реализации большинства и использовали первое же численное преимущество, когда 22-летний финн Вилле Койвунен забросил дебютную шайбу в своей карьере в НХЛ.

Впоследствии игра на протяжении долгого времени напоминала сумбур. "Пингвины" схватили на ровном месте несколько удалений подряд, а "Лайтнинг" никак не могли наказать соперника за аккуратную игру. В составе "молний" выделялись Никита Кучеров и Джейк Гюнцель, но то их партнеры по команде не успевали за действиями главных суперзвезд клуба, то голкипер "Питтсбурга" Тристан Джерри творил чудеса в воротах. "Кучеров и Гюнцель при игре в большинстве напоминают Эйнштейна и Оппенгеймера, работающих вместе. Они настолько далеко впереди всех остальных", — писал восхищался по ходу матча игрой форвардов "Тампы" журналист Дэн Кингерски, освещающий дела "Питтсбурга".

Ход игры в середине второго периода перевернул Евгений Малкин. 39-летний российский форвард активно отработал в нейтральной зоне и по возвращении в оборону обокрал игроков "Лайтнинг", прокинул себе шайбу вперед и вышел один на один с вратарем "молний" Юнасом Юханссоном. Джино сам создал момент, и он сам же его превратил в гол. С абсолютным хладнокровием Малкин переиграл вратаря и прервал безголевую серию, составившую четыре матча. Этот гол стал 521-м в карьере российского нападающего, но ему он радовался так сильно, будто забросил свою первую шайбу. Евгений на протяжении всего сезона доказывает, что возраст — это всего лишь цифры в документах. Наслаждение от хоккея он получает столь же огромное, что и раньше.

Мгновением позже Малкин отметился еще одним результативным действием и выступил ассистентом в голе Бенжамина Киндела. 3:0 в пользу "Питтсбурга" к середине матча — казалось, что исход встречи был определен.

Однако "Тампа" не сдалась. Незадолго до перерыва Никита Кучеров начал операцию по спасению своей команды, замкнув передачу от Даррена Рэддиша на пустой угол ворот, а в самом начале третьей 20-минутки российский форвард снабдил голевой передачей Брэндона Хагела, благодаря которому "молнии" с пятой попытки все-таки реализовали большинство. Перехватив инициативу, подопечные Джона Купера устремились к камбэку. И своей цели "Лайтнинг" достигли: в середине периода все тот же Хагел оформил дубль и восстановил статус-кво.

И в тот самый момент, когда "Тампа" на волне успеха могла додавить "Питтсбург", на авансцену снова вышел Евгений Малкин. Менее чем за три минуты до конца основного времени матча российский форвард "Пингвинз" устремился в атаку. При входе в чужую зону он выиграл борьбу у защитника "молний" Шарля-Эдуара Д'Астуса, а на подхвате Джино помогли Томми Новак и Энтони Манта. Малкин на скорости тут же убежал к воротам, куда ему и вернул шайбу Новак. Евгений хлестким броском в касание с острого угла "прошил" Юханссона и снова вывел "Питтсбург" вперед! На сей раз "Пингвинз" довели дело до конца и одержали победу.

Благодаря этому голу Малкин:

достиг отметки в 522 шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ и догнал Пэта Вербика, разделив с ним 39-е место в списке лучших снайперов лиги;

седьмой раз в карьере забил в период за последние пять минут до конца основного времени матча чемпионата НХЛ и повторил клубный рекорд, сравнявшись с Марио Лемье и Сидни Кросби;

119-й раз в карьере набрал три очка и более в одном матче "регулярки" НХЛ и по этому показателю сравнялся с Люком Робитайлом и поделил с ним 32-ю строчку рейтинга за всю историю лиги;

добрался до отметки в 1375 очков в карьере в чемпионатах НХЛ и опередил Майка Модано, отобрав у него 26-е место в зачете лучших бомбардиров в истории лиги;

оформил 87-й победный гол в карьере. Среди действующих игроков НХЛ больше только у Александра Овечкина (139 победных голов), Сидни Кросби (102) и Стивена Стэмкоса (93).

— Ты играешь так, будто тебе снова 22 года, — сказал Малкину репортер SportsNet Pittsburgh Дэн Поташ.

— Мне не 22. Скорее, 25, — в свойственной себе манере ответил Евгений, — Я чувствую себя хорошо, мое тело — тоже. Я испытываю восторг, играя здесь. Как я и говорил в начале сезона, я получаю удовольствие от каждого матча.

Вместе с Кросби Малкин делит звание лучшего бомбардира "Питтсбурга" в текущем розыгрыше "регулярки" НХЛ. В 26 матчах чемпионата он набрал 29 очков (8 голов и 21 передач). По числу результативных действий Евгений сравнялся с Александром Овечкиным (14+15 в 28 матчах). 39-летний россиянин из 26 игр не набрал очков лишь в семи. От матча к матчу он доказывает, что остается истинной суперзвездой лиги, и что на его карьере рано ставить крест. Этот сезон является последним для Малкина по его текущему контракту с "Питтсбургом", но очень хочется, чтобы он не стал таким в карьере великого русского форварда. Руководство "Пингвинз" должно дать своей легенде возможность еще хотя бы на год задержаться в сильнейшей лиге мира.

Русскую звезду ограбили?

Победы "Питтсбурга" могло и не случиться. На последней минуте матча, когда "Тампа" играла с шестью полевыми игроками и пустыми воротами, Никита Кучеров зарядил фирменный бросок в касание из правого круга вбрасывания и "прошил" голкипера "Пингвинз". Казалось, "молнии" сравняли счет и перевели матч как минимум в овертайм. Однако лига выступила против.

По запросу судей НХЛ из Торонто — не по инициативе арбитров матча или тренерского штаба "пингвинов" — рефери пересмотрели видеоповтор момента с голом и приняли решение отменить взятие ворот. Причиной этому послужил пас рукой, который был зафиксирован у Брэндона Хагела.

Защитник "Питтсбурга" Эрик Карлссон пытался вынести шайбу из зоны по борту, но Хагел сыграл на перехвате и сохранил снаряд в зоне, после чего хозяева произвели несколько комбинаций и вывели Кучерова на, казалось, голевой бросок. Судьи посчитали, что пас рукой имел место именно в том моменте, когда Хагел перехватил шайбу, а на подхвате первым оказался его одноклубник Джейк Гюнцель. Однако данный вердикт арбитров оказался спорным и даже привел к скандалу. На видеоповторе момента видно, что игрок "Тампы" не делал акцентированного движения рукой в сторону шайбы. Напротив, он прикрывал свое лицо, куда могла угодить шайба. Но снаряд полетел чуть ниже, и Хагел, уже опуская руку, задел ею шайбу, после чего та оказалась у Гюнцеля.

Этот эпизод стоил "Лайтнинг" поражения — второго подряд. Главный тренер "молний" на послематчевой пресс-конференции вел себя спокойно, но не стеснялся критиковать судей за их решение отменить гол. Данный вердикт Джон Купер назвал "смехотворным":

« "Хагел прикрывал свое лицо, чтобы защитить себя от удара шайбой. Это очевидно. Если бы я сейчас бросил в вас микрофон, вы бы подняли руку, чтобы поймать его? Черт возьми, да, вы бы сделали это. Так и в чем же тогда дух правил игры? Я считаю, это ошибка, и в этом эпизоде не было паса рукой. Мы читаем правила, изучаем их, анализируем, а в итоге случается это. Причем это делают люди, которых даже нет на матче. Это смешно".