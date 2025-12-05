Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В серии буллитов точнее оказались игроки "Коламбуса". Свои попытки реализовали Джонсон и Марченко, который был признан третьей звездой встречи.