Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили россияне Иван Проворов (18-я минута) и Кирилл Марченко (26), а также канадцы Кент Джонсон (28) и Адам Фантилли (34, 59). У "Детройта" отличились Дилан Ларкин (22), Лукас Рэймонд (30), Джеймс ван Римсдайк (31), Патрик Кейн (50) и Алекс Дебринкэт (52).
05 декабря 2025 • начало в 03:30
Закончен (Б)
17:55 • Иван Проворов
25:18 • Кирилл Марченко
27:11 • Кент Джонсон
(Коул Силлингер, Дэнтон Матейчук)
33:50 • Адам Фантилли
58:29 • Адам Фантилли
65:01 • Кент Джонсон (П)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
21:09 • Дилан Ларкин
29:08 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Патрик Кейн)
30:20 • Джеймс ван Римсдайк
(Эндрю Копп, Emmitt Finnie)
49:35 • Патрик Кейн
51:38 • Алекс Дебринкэт
В серии буллитов точнее оказались игроки "Коламбуса". Свои попытки реализовали Джонсон и Марченко, который был признан третьей звездой встречи.
"Коламбус", набрав 31 очко, располагается на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" с тем же числом баллов идет на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.