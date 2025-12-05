Рейтинг@Mail.ru
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:20 05.12.2025 (обновлено: 07:44 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/khokkey-2059948012.html
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T07:20:00+03:00
2025-12-05T07:44:00+03:00
хоккей
кирилл марченко
иван проворов
коламбус блю джекетс
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
дилан ларкин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912263382_0:199:2801:1775_1920x0_80_0_0_9fbd584b065d06bdcf8f1f78dce94d2b.jpg
/20251123/provorov-2056865859.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912263382_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_d927b05e7595789bf0881b66f8daade2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кирилл марченко, иван проворов, коламбус блю джекетс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл), дилан ларкин, спорт
Хоккей, Кирилл Марченко, Иван Проворов, Коламбус Блю Джекетс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Дилан Ларкин, Спорт
Голы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Детройт" в игре НХЛ

Шайбы Проворова и Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/bluejacketsnhlХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : twitter.com/bluejacketsnhl
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Иван Проворов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду в серии буллитов обыграл "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили россияне Иван Проворов (18-я минута) и Кирилл Марченко (26), а также канадцы Кент Джонсон (28) и Адам Фантилли (34, 59). У "Детройта" отличились Дилан Ларкин (22), Лукас Рэймонд (30), Джеймс ван Римсдайк (31), Патрик Кейн (50) и Алекс Дебринкэт (52).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Коламбус
6 : 51:0
Детройт
17:55 • Иван Проворов
(Брендан Гаунс)
25:18 • Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
27:11 • Кент Джонсон
(Коул Силлингер, Дэнтон Матейчук)
33:50 • Адам Фантилли
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
58:29 • Адам Фантилли
(Зак Веренски, Шон Монахэн)
65:01 • Кент Джонсон (П)
65:01 • Кирилл Марченко (П)
21:09 • Дилан Ларкин
(Мориц Сейдер, Лукас Рэймонд)
29:08 • Лукас Рэймонд
(Axel Sandin Pellikka, Патрик Кейн)
30:20 • Джеймс ван Римсдайк
(Эндрю Копп, Emmitt Finnie)
49:35 • Патрик Кейн
(Мориц Сейдер, Эндрю Копп)
51:38 • Алекс Дебринкэт
Календарь Турнирная таблица История встреч
В серии буллитов точнее оказались игроки "Коламбуса". Свои попытки реализовали Джонсон и Марченко, который был признан третьей звездой встречи.
"Коламбус", набрав 31 очко, располагается на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" с тем же числом баллов идет на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.
Российский хоккеист Коламбус Блю Джекетс Иван Проворов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Коламбус" проиграл "Детройту" в матче НХЛ, Проворов отметился передачей
23 ноября, 00:10
 
ХоккейКирилл МарченкоИван ПроворовКоламбус Блю ДжекетсДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Дилан ЛаркинСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала