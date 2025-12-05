Малкин поднялся на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" гостит у "Тампа-Бэй Лайтнинг" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голом и результативной передачей. Набрав два очка за игру, российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1374 очков за карьеру в 1239 матчах в чемпионатах НХЛ.

Благодаря этому Малкин догнал Майка Модано (1374 очка в 1499 матчах) и разделил с ним 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.