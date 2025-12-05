https://ria.ru/20251205/gusev-2059979322.html
Гусев рассказал, кто на Западе ждет возвращения российских хоккеистов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Умные американцы и канадцы выступают за возвращение российских хоккеистов на мировую арену, потому что им нужны серьезные соперники, заявил РИА Новости спортивный комментатор Виктор Гусев.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
"Когда все закончится, участие наших спортсменов будет разрешено в полной мере, хоккей первым схватит нашу команду. Спросите болельщика Испании или Франции, играют ли российские футбольные клубы в Лиге чемпионов, они вам не скажут. А хоккей без нас - это очень плохо. И не зря Международная федерация хоккея поменяла устав и сказала, что, когда вернутся Россия и Белоруссия, они займут те места, с которых были убраны. Так что нас все там ждут, и за нас голосуют умные американцы и канадцы, потому что понимают, что им нужны серьезные соперники", - сказал Гусев.
"Я традиционно слежу за хоккеем. Было много хоккейных репортажей, есть много друзей-хоккеистов. Это сложно, потому что очень много матчей. Я же смотрю все матчи чемпионата России по футболу. Это занимает очень много времени. А еще хочется посмотреть Германию, Францию, Англию. Поэтому для хоккея особо не остается времени. Оно приходит на стадии плей-офф. Но я еще очень люблю легкую атлетику, там есть звездочки. Тем более мы сейчас на все это смотрим с точки зрения участия наших спортсменов в больших международных соревнованиях. Мне приятно, что в фигурном катании наш чемпионат сопоставим как минимум с чемпионатом Европы", - добавил комментатор.