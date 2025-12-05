Гусев рассказал, кто на Западе ждет возвращения российских хоккеистов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Умные американцы и канадцы выступают за возвращение российских хоккеистов на мировую арену, потому что им нужны серьезные соперники, заявил РИА Новости спортивный комментатор Виктор Гусев.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.

"Когда все закончится, участие наших спортсменов будет разрешено в полной мере, хоккей первым схватит нашу команду. Спросите болельщика Испании или Франции, играют ли российские футбольные клубы в Лиге чемпионов, они вам не скажут. А хоккей без нас - это очень плохо. И не зря Международная федерация хоккея поменяла устав и сказала, что, когда вернутся Россия и Белоруссия, они займут те места, с которых были убраны. Так что нас все там ждут, и за нас голосуют умные американцы и канадцы, потому что понимают, что им нужны серьезные соперники", - сказал Гусев.