Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым молодым игроком в истории, которому удалось войти в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.

Он опередил достижение соотечественника Аниша Саркара, который вошел в рейтинг в возрасте 3 лет 8 месяцев 19 дней.