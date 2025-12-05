https://ria.ru/20251205/fide-2059971260.html
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым молодым игроком в истории, которому удалось войти в рейтинг Международной... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым молодым игроком в истории, которому удалось войти в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.
Он опередил достижение соотечественника Аниша Саркара, который вошел в рейтинг в возрасте 3 лет 8 месяцев 19 дней.
Кушваха занимает 1572-е место в рейтинге FIDE. Отмечается, что после присвоения рейтинга мальчик успешно выступил на шахматных турнирах в Мангалоре, Кхандве, Чхиндваре и ряде других городов.