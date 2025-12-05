Рейтинг@Mail.ru
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
10:02 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/fide-2059971260.html
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым молодым игроком в истории, которому удалось войти в рейтинг Международной... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025
Спорт, Международная федерация шахмат (FIDE)
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE

Трехлетний индиец Кушваха стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым молодым игроком в истории, которому удалось войти в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ETV Bharat.
Он опередил достижение соотечественника Аниша Саркара, который вошел в рейтинг в возрасте 3 лет 8 месяцев 19 дней.
Кушваха занимает 1572-е место в рейтинге FIDE. Отмечается, что после присвоения рейтинга мальчик успешно выступил на шахматных турнирах в Мангалоре, Кхандве, Чхиндваре и ряде других городов.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE
