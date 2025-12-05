https://ria.ru/20251205/donchich-2060028486.html
Дончич пропустил матч НБА с "Торонто" из-за рождения второго ребенка
2025-12-05T12:16:00+03:00
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за рождения второго ребенка, сообщает 24ur.
В ночь на пятницу "Лейкерс" в гостях одержали победу над "Торонто Рэпторс" со счетом 123:120. Ранее представители "озерников" сообщили, что Дончич пропустит матч из-за семейных обстоятельств.
По данным источника, Дончич прибыл в Словению, чтобы быть рядом со своей женой Анамарией Голтес при рождении второго ребенка.
Словенцу 26 лет, в текущем сезоне он в среднем набирает 35,3 очка, совершает 8,9 подбора и отдает 8,9 передачи за игру.