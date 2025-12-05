Дончич пропустил матч НБА с "Торонто" из-за рождения второго ребенка

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за рождения второго ребенка, сообщает 24ur.

В ночь на пятницу "Лейкерс" в гостях одержали победу над "Торонто Рэпторс" со счетом 123:120. Ранее представители "озерников" сообщили, что Дончич пропустит матч из-за семейных обстоятельств.

По данным источника, Дончич прибыл в Словению, чтобы быть рядом со своей женой Анамарией Голтес при рождении второго ребенка.