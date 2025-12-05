Рейтинг@Mail.ru
Экс-капитан "Ростова" Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Футбол
 
13:53 05.12.2025
Экс-капитан "Ростова" Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи
россия, роман адамов, ростов
Футбол, Россия, Роман Адамов, Ростов
Экс-капитан "Ростова" Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи

Экс-капитан "Ростова" Адамов назначен замгендиректора по развитию молодежи

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший капитан "Ростова" Роман Адамов назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе, сообщается в Telegram-канале ростовчан.
Адамов уже занимал эту должность с 2017 по 2020 год. Он сменил на посту Антона Тупикова, который продолжит работу в структуре команды.
Адамову 43 года. На протяжении карьеры он провел за "Ростов" 149 матчей и забил 35 голов. Также в его активе три встречи в составе сборной России.
ФутболРоссияРоман АдамовРостов
 
