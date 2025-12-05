Экс-капитан "Ростова" Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший капитан "Ростова" Роман Адамов назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе, сообщается в Telegram-канале ростовчан.

Адамов уже занимал эту должность с 2017 по 2020 год. Он сменил на посту Антона Тупикова, который продолжит работу в структуре команды.