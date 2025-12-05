https://ria.ru/20251205/adamov-2060066347.html
Экс-капитан "Ростова" Адамов стал замгендиректора по развитию молодежи
Бывший капитан "Ростова" Роман Адамов назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
футбол
россия
роман адамов
ростов
