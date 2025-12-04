https://ria.ru/20251204/sambisty-2059786066.html
Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном
Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном
Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном
Исполком Международной федерации самбо (FIAS) вернул спортсменам сборной России право выступать на международных соревнованиях с гимном страны и с национальной... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:10:00+03:00
2025-12-04T15:10:00+03:00
2025-12-04T20:23:00+03:00
единоборства
самбо
международная федерация самбо
михаил дегтярев
самбо, международная федерация самбо, михаил дегтярев
