Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Единоборства
 
15:10 04.12.2025 (обновлено: 20:23 04.12.2025)
Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном
самбо, международная федерация самбо, михаил дегтярев
Единоборства, Самбо, Международная Федерация САМБО, Михаил Дегтярев

Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Исполком Международной федерации самбо (FIAS) вернул спортсменам сборной России право выступать на международных соревнованиях с гимном страны и с национальной символикой, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Отечественные самбисты полноценно вернутся с 1 января 2026 года.
"В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, теперь - распространена на все возрастные категории", - заявил Дегтярев.
Гандболисты сборных России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году
3 декабря, 21:29
27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. На прошедшем турнире Большого шлема в Абу-Даби Россия выиграла две золотые и четыре серебряных медали и стала победителем общего медального зачета соревнований в ОАЭ. В честь победителей звучал гимн России.
 
ЕдиноборстваСамбоМеждународная Федерация САМБОМихаил Дегтярев
 
