В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Афинах на стадионе "Панатинаикос" состоялась официальная церемония передачи Италии олимпийского огня зимних Игр 2026 года, сообщается в аккаунте Олимпийских игр в соцсети X.
Национальный олимпийский комитет Греции ранее отказался от полноценной церемонии из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидалось, что в Афинах в этот день будет сильный ливень и гроза. Организаторы решили отказаться от творческой программы церемонии и провести только торжественную часть с участием меньшего числа участников.
Огонь зимних Игр 2026 года зажгли 26 ноября в греческой Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за облачной погоды огонь зажгли от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.