Рейтинг@Mail.ru
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/olimpiada-2059758231.html
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026
В Афинах на стадионе "Панатинаикос" состоялась официальная церемония передачи Италии олимпийского огня зимних Игр 2026 года, сообщается в аккаунте Олимпийских... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T13:29:00+03:00
2025-12-04T13:29:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
афины
греция
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756764_0:362:2996:2047_1920x0_80_0_0_37f66661e74a5929c4fdb73e563daefa.jpg
/20251127/italija-2058038949.html
афины
греция
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756764_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_8877ff025b9b2666c410c66662deb61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, афины, греция, италия
Зимние Олимпийские игры 2026, Афины, Греция, Италия
В Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2026

Олимпийский огонь зимних Игр 2026 года передали Италии

© Getty Images / Milos BicanskiЦеремония передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года Италии
Церемония передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года Италии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / Milos Bicanski
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Афинах на стадионе "Панатинаикос" состоялась официальная церемония передачи Италии олимпийского огня зимних Игр 2026 года, сообщается в аккаунте Олимпийских игр в соцсети X.
Национальный олимпийский комитет Греции ранее отказался от полноценной церемонии из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидалось, что в Афинах в этот день будет сильный ливень и гроза. Организаторы решили отказаться от творческой программы церемонии и провести только торжественную часть с участием меньшего числа участников.
Огонь зимних Игр 2026 года зажгли 26 ноября в греческой Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Олимпийские игры. По традиции огонь зажигают в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году церемонию перенесли в помещения Археологического музея Олимпии. Из-за облачной погоды огонь зажгли от лучей солнца на генеральной репетиции церемонии.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На зимние Олимпийские игры-2026 ограничили продажу билетов, пишет Reuters
27 ноября, 14:24
 
Зимние Олимпийские игры 2026АфиныГрецияИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала