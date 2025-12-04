Рейтинг@Mail.ru
"Выглядело очень страшно": хоккеист СКА получил травму в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
13:15 04.12.2025 (обновлено: 13:16 04.12.2025)
"Выглядело очень страшно": хоккеист СКА получил травму в матче КХЛ
"Выглядело очень страшно": хоккеист СКА получил травму в матче КХЛ
Канадский защитник петербургского СКА Тревор Мерфи получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
тревор мерфи, ска (санкт-петербург), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Канадский защитник петербургского СКА Тревор Мерфи получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала".
Инцидент произошел в концовке первого периода встречи, которая проходит во Владивостоке.
«
"Защитник "Адмирала" в падении влетел в ногу Мерфи, колено согнулось не в нужную сторону. Выглядело очень страшно, покинуть лед Тревор смог только при помощи докторов", - сообщается в Telegram-канале СКА.
После первого периода СКА ведет в счете - 1:0.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
1 : 3
СКА
29:29 • Kyle Olson
(Никита Сошников, Дмитрий Завгородний)
19:27 • Брендэн Лайпсик
(Сергей Плотников, Джозеф Бландизи)
46:12 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Андрей Педан)
59:33 • Андрей Педан
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
