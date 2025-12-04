Рейтинг@Mail.ru
Шайбы Голдобина и Лайпсика помогли СКА обыграть "Адмирал" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
14:56 04.12.2025
Шайбы Голдобина и Лайпсика помогли СКА обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
спорт, владивосток, восток, николай голдобин, брендэн лайпсик, андрей педан, адмирал, ска (санкт-петербург), амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Восток, Николай Голдобин, Брендэн Лайпсик, Андрей Педан, Адмирал, СКА (Санкт-Петербург), Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шайбы Голдобина и Лайпсика помогли СКА обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

СКА обыграл "Адмирал" в матче КХЛ со счетом 3:1

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Брендэн Лайпсик (20-я минута), Николай Голдобин (47) и Андрей Педан (60). У "Адмирала" отличился Кайл Олсон (30).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
1 : 3
СКА
29:29 • Kyle Olson
(Никита Сошников, Дмитрий Завгородний)
19:27 • Брендэн Лайпсик
(Сергей Плотников, Джозеф Бландизи)
46:12 • Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Андрей Педан)
59:33 • Андрей Педан
Календарь Турнирная таблица История встреч
В концовке первого периода канадский защитник СКА Тревор Мерфи получил травму после того, как в него влетел игрок "Адмирала". Он смог покинуть лед только при помощи докторов.
СКА поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков. "Адмирал" (28) проиграл третий матч в лиге кряду и идет на девятой позиции на Востоке.
В следующем матче армейцы 6 декабря на выезде сыграют против хабаровского "Амура", "Адмирал" в этот же день примет ярославский "Локомотив".
"Выглядело очень страшно": хоккеист СКА получил травму в матче КХЛ
