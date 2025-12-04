https://ria.ru/20251204/kuschenko-2059706392.html
Глава Единой лиги ВТБ высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Глава Единой лиги ВТБ высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Глава Единой лиги ВТБ высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Кущенко призвал обсудить эффективность ужесточения лимита в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что в вопросе возможного ужесточения лимита на иностранных баскетболистов организация будет зависеть от государственной политики, отметив, что нужно обсуждать эффективность принятия такого решения.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в Российской премьер-лиге (РПЛ) число легионеров на поле пятью футболистами при десяти в клубной заявке.
«
"Мы будем подвержены государственной политике, но в то же время нужно обсуждать, насколько для нас это эффективно. В принципе, это, наверное, время для дискуссий, чтобы все это понять. То же самое касается и карты болельщика, потому что в Единой лиге ВТБ мы нарастили большой потенциал, за три года у нас все цифры выросли как в соцсетях, так и на стадионах", - сказал Кущенко.
В заявках клубов Единой лиги ВТБ может находиться не более шести иностранных баскетболистов.