Майгуров: Губерниев не сможет развивать лыжный спорт, как Вяльбе
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:09 04.12.2025
Майгуров: Губерниев не сможет развивать лыжный спорт, как Вяльбе
россия
тюмень
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву придется оставить свою основную работу, если он хочет занять пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), сказал РИА Новости глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
Ранее Губерниев заявил о намерении баллотироваться на должность президента ФЛГР. Он напомнил, что эта должность является выборной, и выразил уверенность в победе.
"Не думаю, что Дмитрий Губерниев возглавит федерацию лыжных гонок. Каждый должен заниматься своим делом. Готов ли он каждый день ходить на работу, в Олимпийский комитет России, ездить по нашей стране, развивать лыжный спорт, как это делает Елена Валерьевна (Вяльбе)? Тогда ему придется оставить свою основную работу. Надо ли ему это?" - сказал Майгуров.
Вяльбе 57 лет. Она занимает пост президента ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы запланированы на конец мая - начало июня 2026 года. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира.
"СБР неоднократно обращался за хорошими лыжниками к Елене Валерьевне Вяльбе. К нам перешла Наталья Шевченко три года назад. Два года назад - еще одна талантливая девочка из Тюмени. Это успешный опыт. Периодически Михаил Игоревич Шашилов выступает с этой инициативой. Мы всегда поддерживаем это. В общем, с лыжной федерацией дружим," - добавил президент СБР.
Лыжные гонки
 
