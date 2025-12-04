https://ria.ru/20251204/futbol-2059740137.html
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским ЦСКА, сообщается на...
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 7 декабря в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
Помощниками Левникова будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) отвечают Артур Федоров и Роман Галимов.
Встречу в Москве между московским "Спартаком" и столичным "Динамо", которая пройдет 6 декабря и начнется в 16:30 мск, рассудит бригада Инала Танашева. Помогать ему будут Андрей Образко и Адлан Хатуев. За VAR отвечают Артем Чистяков и Сергей Цыганок.
"Ахмат" (Грозный) – "Оренбург" – Сергей Иванов (VAR – Сергей Карасев);
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – Василий Казарцев (VAR – Владимир Москалев),
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Акрон" (Тольятти) – Павел Кукуян (VAR – Евгений Буланов);
"Динамо" (Махачкала) – "Нижний Новгород" – Алексей Сухой (VAR – Андрей Фисенко),
"Сочи" – "Локомотив" (Москва) – Евгений Кукуляк (VAR – Сергей Цыганок),
"Балтика" (Калининград) – "Крылья Советов" (Самара) – Антон Фролов (VAR – Ян Бобровский).