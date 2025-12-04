Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:30 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/futbol-2059740137.html
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским ЦСКА, сообщается на... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T12:30:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
краснодар
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931233738_0:155:3006:1847_1920x0_80_0_0_cd36b796f54397167fde0dbad09b98dd.jpg
/20251203/kamotstsi-2059508501.html
/20251204/karpin-2059707726.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931233738_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_15de3463d603f8842002c77dcc136242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, динамо москва, краснодар, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Динамо Москва, Краснодар, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ

Левников рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Футбол. РПЛ. Матч "Динамо Москва" - "Локомотив Москва"
 Футбол. РПЛ. Матч Динамо Москва - Локомотив Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 7 декабря в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Камоцци: доверие к Романову может стать основой успеха "Спартака"
3 декабря, 14:16
Помощниками Левникова будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) отвечают Артур Федоров и Роман Галимов.
Встречу в Москве между московским "Спартаком" и столичным "Динамо", которая пройдет 6 декабря и начнется в 16:30 мск, рассудит бригада Инала Танашева. Помогать ему будут Андрей Образко и Адлан Хатуев. За VAR отвечают Артем Чистяков и Сергей Цыганок.
Другие назначения тура:
5 декабря, пятница
"Ахмат" (Грозный) – "Оренбург" – Сергей Иванов (VAR – Сергей Карасев);
6 декабря, суббота
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Рубин" (Казань) – Василий Казарцев (VAR – Владимир Москалев),
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Акрон" (Тольятти) – Павел Кукуян (VAR – Евгений Буланов);
7 декабря, воскресенье
"Динамо" (Махачкала) – "Нижний Новгород" – Алексей Сухой (VAR – Андрей Фисенко),
"Сочи" – "Локомотив" (Москва) – Евгений Кукуляк (VAR – Сергей Цыганок),
"Балтика" (Калининград) – "Крылья Советов" (Самара) – Антон Фролов (VAR – Ян Бобровский).
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они не знали, как играть": экс-вратарь "Динамо" о работе Карпина
Вчера, 10:21
 
ФутболСпортДинамо МоскваКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала