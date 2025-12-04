FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в случае необходимости будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам, следует из документа на сайте FIS.

"Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревнованиях в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 кодекса этики FIS", - говорится в релизе организации.