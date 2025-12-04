Рейтинг@Mail.ru
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
19:29 04.12.2025
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в случае необходимости будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
Новости
спорт, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян

FIS сообщила, что будет расследовать любую дискриминацию в отношении россиян

Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в случае необходимости будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и белорусским спортсменам, следует из документа на сайте FIS.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS признала вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
"Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревнованиях в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 кодекса этики FIS", - говорится в релизе организации.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
