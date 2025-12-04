https://ria.ru/20251204/fis-2059884133.html
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в случае необходимости будет расследовать любое дискриминационное поведение по отношению к российским и РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T19:29:00+03:00
2025-12-04T19:29:00+03:00
2025-12-04T19:29:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009640701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1bfde12a506810a5079a449bf82a34.jpg
https://ria.ru/20251204/klebo-2059797051.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009640701_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b9b74fdc3a3c51056943343a01a74fe3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS)
FIS будет пресекать любые проявления дискриминации в отношении россиян
FIS сообщила, что будет расследовать любую дискриминацию в отношении россиян