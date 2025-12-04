Игроку "Автодора" может грозить дисквалификация за невозвращение в Россию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Если американский защитник Терренс Эдвардс не вернулся в расположение самарского баскетбольного клуба "Автодор" без уважительной причины, ему может грозить дисквалификация, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.