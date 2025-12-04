Игроку "Автодора" может грозить дисквалификация за невозвращение в Россию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Если американский защитник Терренс Эдвардс не вернулся в расположение самарского баскетбольного клуба "Автодор" без уважительной причины, ему может грозить дисквалификация, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
Ранее Эдвардс уведомил команду о своем нежелании возвращаться в Россию.
"Многое зависит от контракта и причины, по которой игрок не вернулся, - признает ли ее орган, рассматривающий спор, уважительной. Если он покинул клуб без уважительной причины и это не было предусмотрено контрактом, то это, вероятно, выплата компенсации и, возможно, спортивная дисквалификация. Но в данный момент слишком мало данных, чтобы можно было сказать что-то конкретное", - заявила Анцелиович.
В январе "Автодор" подписал контракт с Эдвардсом до конца сезона-2025/26. Ранее он выступал в составе "Луисвилл Кардиналс" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
