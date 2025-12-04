Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист российского клуба сбежал в США и не вернулся
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:18 04.12.2025 (обновлено: 12:03 04.12.2025)
Баскетболист российского клуба сбежал в США и не вернулся
спорт, россия, сша, бк автодор, автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Россия, США, БК Автодор, Автодор, Единая Лига ВТБ
© Фото : БК "Автодор"Американский защитник Терренс Эдвардс
© Фото : БК "Автодор"
Американский защитник Терренс Эдвардс. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский защитник Терренс Эдвардс не вернулся в расположение самарского "Автодора" после краткосрочной поездки в США и уведомил команду о своем нежелании возвращаться в Россию, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
В январе "Автодор" подписал контракт с Эдвардсом до конца сезона-2025/26. Ранее он выступал в составе "Луисвилл Кардиналс" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
"Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом", - говорится в сообщении.
В Единой лиге ВТБ на счету 23-летнего Эдвардса 13 матчей, в которых набирал в среднем 16,3 очка.
