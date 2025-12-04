Рейтинг@Mail.ru
СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме
04.12.2025
18:23 04.12.2025
СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме
"Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против колумбийского футболиста "Фенербахче" Джона Дурана после его празднования гола во время матча РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против колумбийского футболиста "Фенербахче" Джона Дурана после его празднования гола во время матча чемпионата Турции, сообщает Hurriyet.
В понедельник "Фенербахче" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче 14-го тура со счетом 1:1. Дуран сравнял счет на пятой компенсированной ко второму тайму минуте и, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах. Судьи не внесли в рапорт действия Дурана для рассмотрения дисциплинарным комитетом Турецкой футбольной федерации.
По информации издания, официальные представители "Галатасарая" подали заявление в суд на возбуждение уголовного дела против Дурана по обвинению в оскорбительном поведении и эксгибиционизме.
Дурану 21 год. Он выступает за "Фенербахче" на правах аренды, он перешел в турецкий клуб из саудовского "Аль-Насра". В текущем сезоне нападающий сыграл за команду из Турции 12 матчей и забил три мяча. В его активе 17 матчей и три гола в составе сборной Колумбии.
