СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме
СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме
"Галатасарай" подал заявление о возбуждении уголовного дела против колумбийского футболиста "Фенербахче" Джона Дурана после его празднования гола во время матча РИА Новости Спорт, 04.12.2025
футбол
спорт
турция
колумбия
hurriyet
турция
колумбия
СМИ: футболиста "Фенербахче" Дурана обвинили в эксгибиционизме
Футболисту "Фенербахче" Дурану грозит уголовное дело