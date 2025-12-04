Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс занимают первое место после ритмического танца в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония).

За свое выступление фигуристы набрали 88,74 балла. Второе место занимают французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (87,56), тройку лидеров замыкают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,89).

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.