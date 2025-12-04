Рейтинг@Mail.ru
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:40 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/chok-2059818535.html
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс занимают первое место после ритмического танца в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T16:40:00+03:00
2025-12-04T16:40:00+03:00
фигурное катание
спорт
нагоя
япония
украина
мэдисон чок
эван бейтс
гийом сизерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865254235_0:24:1024:600_1920x0_80_0_0_5fdf36aa2d397d33fed089fd1cb57357.jpg
/20251204/figuristy-2059777575.html
нагоя
япония
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865254235_127:17:935:623_1920x0_80_0_0_24a425509fdeaf0101eb078cd56768cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нагоя, япония, украина, мэдисон чок, эван бейтс, гийом сизерон, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Нагоя, Япония, Украина, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Гийом Сизерон, Международный союз конькобежцев (ISU)
Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Японии

Чок и Бейтс идут первыми после ритм-танца в Финале серии Гран-при в Нагое

© Фото : Пресс-служба ISUАмериканские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Пресс-служба ISU
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс занимают первое место после ритмического танца в Финале международной серии Гран-при в Нагое (Япония).
За свое выступление фигуристы набрали 88,74 балла. Второе место занимают французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (87,56), тройку лидеров замыкают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,89).
Произвольный танец фигуристы представят в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
Вчера, 14:39
 
Фигурное катаниеСпортНагояЯпонияУкраинаМэдисон ЧокЭван БейтсГийом СизеронМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала