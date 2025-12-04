Рейтинг@Mail.ru
Российская тхэквондистка завоевала медаль на молодежном ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
17:07 04.12.2025
Российская тхэквондистка завоевала медаль на молодежном ЧМ
Российская тхэквондистка завоевала медаль на молодежном ЧМ
Российская тхэквондистка Полина Шведкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025
Новости
спорт, тхэквондо
Спорт, Тхэквондо
Российская тхэквондистка завоевала медаль на молодежном ЧМ

Россиянка Шведкова завоевала бронзовую медаль на молодежном ЧМ по тхэквондо

Соревнования по тхэквондо. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская тхэквондистка Полина Шведкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения).
В полуфинале в весовой категории до 73 кг россиянка уступила представительнице Турции Суде Ярен Узунчавдар.
Молодежный чемпионат мира в Найроби завершится 6 декабря. Российские тхэквондисты выступают в нейтральном статусе.
Анастасия Космычева - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ
23 ноября, 21:58
 
СпортТхэквондо
 
