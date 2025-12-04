В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Смешанная биатлонная эстафета в рамках второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесена с 7 на 6 декабря, сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России (СБР).

Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет с 4 по 6 декабря. В рамках соревнований также пройдут женские и мужские спринты (4 декабря) и масс-старты (5 декабря).