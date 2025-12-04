https://ria.ru/20251204/biatlon-2059741407.html
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды
Смешанная биатлонная эстафета в рамках второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесена с 7 на 6 декабря,... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
биатлон
ханты-мансийск
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок россии по биатлону
ханты-мансийск
