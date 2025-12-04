Рейтинг@Mail.ru
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Биатлон
 
12:32 04.12.2025
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды
В Ханты-Мансийске перенесли биатлонную эстафету из-за непогоды
ханты-мансийск
ханты-мансийск, союз биатлонистов россии (сбр), кубок россии по биатлону
Биатлон, Ханты-Мансийск, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлонисты на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Смешанная биатлонная эстафета в рамках второго этапа Кубка Содружества в Ханты-Мансийске из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесена с 7 на 6 декабря, сообщает Telegram-канал Союза биатлонистов России (СБР).
Смешанная эстафета начнется в субботу в 12:30 мск.
Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет с 4 по 6 декабря. В рамках соревнований также пройдут женские и мужские спринты (4 декабря) и масс-старты (5 декабря).
Уле-Эйнар Бьерндален - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Майгуров: Бьорндален поддержал бы допуск российских биатлонистов
БиатлонХанты-МансийскСоюз биатлонистов России (СБР)Кубок России по биатлону
 
Заголовок открываемого материала