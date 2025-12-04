"Бавария" благодаря двум автоголам вышла в 1/4 финала Кубка Германии

Рейтинг@Mail.ru
01:26 04.12.2025 (обновлено: 01:35 04.12.2025)
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над берлинским "Унионом" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
Форвард Гарри Кейн после перехода в клуб "Бавария"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над берлинским "Унионом" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
Встреча в Берлине завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе мюнхенцев мяч забил Гарри Кейн (24-я минута). Автоголами отметились игроки "Униона" Ильяс Анса (12) и Диогу Лейте (45+4). Их одноклубник Леопольд Кверфельд (40, 56) оформил дубль, дважды отличившись с пенальти.
Кубок Германии
03 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Унион
2 : 3
Бавария
40‎’‎ • Leopold Querfeld (П)
55‎’‎ • Leopold Querfeld (П)
12‎’‎ • Ильяс Анса (А)
24‎’‎ • Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
45‎’‎ • Диогу Лейте (А)
Жеребьевка состава четвертьфинальных пар состоится 7 декабря.
Другие матчи 1/8 финала Кубка Германии:
"Бохум" - "Штутгарт" - 0:2,
"Фрайбург" - "Дармштадт" - 2:0,
"Гамбург" - "Хольштайн" - 1:1 (в серии пенальти - 2:4).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стало известно, где пройдет женский чемпионат Европы по футболу в 2029 году
