"Бавария" благодаря двум автоголам вышла в 1/4 финала Кубка Германии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над берлинским "Унионом" в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

Встреча в Берлине завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе мюнхенцев мяч забил Гарри Кейн (24-я минута). Автоголами отметились игроки "Униона" Ильяс Анса (12) и Диогу Лейте (45+4). Их одноклубник Леопольд Кверфельд (40, 56) оформил дубль, дважды отличившись с пенальти.