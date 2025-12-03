Большунова не пустят на Олимпийские игры, считает Журова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион не сможет принять участия в Олимпийских играх 2026 года, так как не пройдет критерии отбора, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК), заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.