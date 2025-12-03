Большунова не пустят на Олимпийские игры, считает Журова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион не сможет принять участия в Олимпийских играх 2026 года, так как не пройдет критерии отбора, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК), заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
"Там такие критерии, что далеко не каждый спортсмен сможет попасть на Олимпиаду. А у тех, кто попадет, возникает вопрос по их уровню мастерства. Потому что первые номера нашей сборной на Игры точно не поедут. И никакому Саше Большунову они такой возможности поехать точно не дадут. Ведь Саша в каком у нас обществе - в ЦСКА. И они все написали черным по белому, там реально такие критерии, что возникает вопрос - а попадают ли под них спортсмены из первой десятки на чемпионате России", - сказала Журова.
"Решение CAS я оцениваю как возможность федерациям работать дальше. Они, конечно, хитрые люди, взбудоражили всю нашу общественность, а дальше могут сказать - вы сами не справились, мы ведь вам дали возможность. Но когда вы ее дали - 2 декабря, когда уже практически все этапы Кубка мира закончились, а в ряде федераций они будут в Канаде и Америке. А, скажите, сколько времени сейчас надо получать туда визу? И где - в третьей стране? А скоро ведь Рождество и Новый год, поэтому они все сделали очень хитро", - добавила депутат.
