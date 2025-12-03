Рейтинг@Mail.ru
Авербух будет рад поставить программы Валиевой
Фигурное катание
 
14:42 03.12.2025
Авербух будет рад поставить программы Валиевой
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал РИА Новости, что будет очень рад, если российская фигуристка Камила Валиева РИА Новости Спорт, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал РИА Новости, что будет очень рад, если российская фигуристка Камила Валиева пригласит его для постановки новых программ.
Валиева 25 октября возобновила официальные тренировки в группе Светланы Соколовской.
«
"Пока я просто очень рад, что Камила возвращается. Это талантливейший человек. Когда она была совсем юной, я говорил, что это поцелованный богом ребенок. Надеюсь, что она войдет в нужную форму. И если она пригласит меня для постановки, безусловно, я буду этому очень рад", - сказал Авербух.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву с 25 декабря 2021 на четыре года за нарушение антидопинговых правил, ее результаты с этого момента аннулированы.
«
"Прогнозы о том, сможет ли Камила выступить на Олимпиаде-2030, сложно делать. Сейчас главное - идти шаг за шагом. Камила полна сил, юна, у нее все есть. Сейчас все в ее руках", - добавил хореограф.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
Фигурное катание
 
