Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:2. В составе "Ньюкасла" голы забили Бруно Гимарайнш (71-я минута) и Энтони Гордон (86, с пенальти). У "Тоттенхэма" дубль оформил защитник Кристиан Ромеро (78, 90+5), второй гол аргентинец забил ударом через себя с рикошетом от поля.

"Тоттенхэм" продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей и располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Ньюкасл" (19) идет на 13-й позиции.