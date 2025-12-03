https://ria.ru/20251203/tottenkhem-2059388817.html
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ
"Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:2. В составе "Ньюкасла" голы забили Бруно Гимарайнш (71-я минута) и Энтони Гордон (86, с пенальти). У "Тоттенхэма" дубль оформил защитник Кристиан Ромеро (78, 90+5), второй гол аргентинец забил ударом через себя с рикошетом от поля.
"Тоттенхэм" продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей и располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Ньюкасл" (19) идет на 13-й позиции.
В следующем матче чемпионата "Тоттенхэм" 6 декабря примет "Брентфорд", "Ньюкасл" в этот же день дома сыграет против "Бёрнли".