Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ
Футбол
Футбол
 
01:23 03.12.2025 (обновлено: 02:11 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/tottenkhem-2059388817.html
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ
"Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T01:23:00+03:00
2025-12-03T02:11:00+03:00
футбол
спорт
бруно гимарайнш
энтони гордон
кристиан ромеро
тоттенхэм хотспур
ньюкасл юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901160105_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_571d22f324ba78a9ffe8cb435dc6524c.jpg
/20251203/barselona-2059386840.html
спорт, бруно гимарайнш, энтони гордон, кристиан ромеро, тоттенхэм хотспур, ньюкасл юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Бруно Гимарайнш, Энтони Гордон, Кристиан Ромеро, Тоттенхэм Хотспур, Ньюкасл Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Дубль Ромеро спас "Тоттенхэм" от поражения в матче АПЛ

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче АПЛ благодарю дублю Ромеро

© пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Ромеро в матче АПЛ
Защитник Тоттенхэм Хотспур Кристиан Ромеро в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© пресс-служба клуба "Тоттенхэм Хотспур"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счетом 2:2. В составе "Ньюкасла" голы забили Бруно Гимарайнш (71-я минута) и Энтони Гордон (86, с пенальти). У "Тоттенхэма" дубль оформил защитник Кристиан Ромеро (78, 90+5), второй гол аргентинец забил ударом через себя с рикошетом от поля.
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 декабря 2025 • начало в 23:15
Завершен
Ньюкасл
2 : 2
Тоттенхэм
71‎’‎ • Бруно Гимарайнш
(Ник Вольтемаде)
86‎’‎ • Энтони Гордон (П)
78‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Мохаммед Кудус)
90‎’‎ • Кристиан Ромеро
"Тоттенхэм" продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей и располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Ньюкасл" (19) идет на 13-й позиции.
В следующем матче чемпионата "Тоттенхэм" 6 декабря примет "Брентфорд", "Ньюкасл" в этот же день дома сыграет против "Бёрнли".
Футбол
 
Версия 2023.1 Beta
