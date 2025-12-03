"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков заявил, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" команда продемонстрировала уровень, которого должна придерживаться в дальнейшем.
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Гавриков забросил победную шайбу в овертайме на 62-й минуте и стал первой звездой игры. Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, в том числе на Гаврикова. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25 и был признан второй звездой встречи.
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
06:51 • Карсон Суси
(Noah Laba, Конор Шири)
57:47 • Уилл Кюилл
61:09 • Владислав Гавриков
09:04 • Кайл Капобианко
49:32 • Микко Рантанен
(Уайтт Джонстон)
«
"Мы показали, как мы можем играть, и подняли планку. Так что нам нужно держать такой уровень и играть также в каждом матче", - приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.
После 28 матчей регулярного чемпионата "Рейнджерс" с 30 очками занимают предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Нью-Йорк" 4 декабря сыграет на выезде с "Оттавой Сенаторз".