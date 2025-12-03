Рейтинг@Mail.ru
"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:14 03.12.2025 (обновлено: 11:07 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/rejndzhers-2059414835.html
"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз"
"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз"
Российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков заявил, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз"... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T08:14:00+03:00
2025-12-03T11:07:00+03:00
хоккей
спорт
владислав гавриков
даллас старз
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113631/86/1136318680_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_2b952320f15201b39622c5f6ed44f83d.jpg
/20251203/khokkey-2059405026.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113631/86/1136318680_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_44e326d05ab45d0587a7c91c5596af2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владислав гавриков, даллас старз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владислав Гавриков, Даллас Старз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз"

Гавриков: "Рейнджерс" в матче с "Даллас Старз" подняли планку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладислав Гавриков
Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Владислав Гавриков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков заявил, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" команда продемонстрировала уровень, которого должна придерживаться в дальнейшем.
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Гавриков забросил победную шайбу в овертайме на 62-й минуте и стал первой звездой игры. Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, в том числе на Гаврикова. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25 и был признан второй звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
3 : 2
Даллас
06:51 • Карсон Суси
(Noah Laba, Конор Шири)
57:47 • Уилл Кюилл
(Винсент Трочек, Артемий Панарин)
61:09 • Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
09:04 • Кайл Капобианко
49:32 • Микко Рантанен
(Уайтт Джонстон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Мы показали, как мы можем играть, и подняли планку. Так что нам нужно держать такой уровень и играть также в каждом матче", - приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.
После 28 матчей регулярного чемпионата "Рейнджерс" с 30 очками занимают предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Нью-Йорк" 4 декабря сыграет на выезде с "Оттавой Сенаторз".
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы
Вчера, 06:08
 
ХоккейСпортВладислав ГавриковДаллас СтарзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала