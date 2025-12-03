"Подняли планку": Гавриков о матче против "Даллас Старз"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков заявил, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Даллас Старз" команда продемонстрировала уровень, которого должна придерживаться в дальнейшем.