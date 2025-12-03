Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что верит в то, что российские спортсмены поедут на летнюю Олимпиаду 2028 года не в качестве нейтральных атлетов, а с национальной символикой страны.
Российские спортсмены летом впервые с 2019 года были допущены в нейтральном статусе к участию в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
"Мне нравится, что у нас очень насыщенный календарь на следующий год. Мы планируем посетить этапы Кубка мира. Пока, конечно, обсуждается, куда точно поедем. Всегда интересно выезжать на старты в другие страны. Как минимум выходишь из рутины. Плюс из-за долгого застоя чувствовалась сильная нервозность на чемпионате мира в Сингапуре. Поэтому хочется побывать на этапах Кубка мира и к главному старту в сезоне - чемпионату Европы - подойти уверенными, отсоревновавшимися. Даже не сомневаюсь, что мы поедем на Олимпиаду, и даже смею верить, что мы поедем не как нейтральные спортсмены, а с полной атрибутикой страны", - сказала Дорошко.
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже.