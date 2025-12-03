Рейтинг@Mail.ru
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/plavanie-2059619116.html
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России
Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что верит в то, что российские спортсмены поедут на летнюю Олимпиаду 2028 года не в качестве... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T19:48:00+03:00
2025-12-03T19:48:00+03:00
синхронное плавание
спорт
сингапур (город)
париж
майя дорошко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_143:258:2856:1784_1920x0_80_0_0_155a0acbc206e01a7508d9a2ade2f0e7.jpg
/20251126/pokrovskaya-2057660675.html
сингапур (город)
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012956130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79a87948b00c0bcae33e45de0974b389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
синхронное плавание, спорт, сингапур (город), париж, майя дорошко
Синхронное плавание, Спорт, Сингапур (город), Париж, Майя Дорошко
Дорошко надеется выступить на ОИ-2028 с флагом России

Дорошко верит, что россияне поедут на ОИ-2028 с национальной символикой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМайя Дорошко и Татьяна Гайдай
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская синхронистка Майя Дорошко рассказала РИА Новости, что верит в то, что российские спортсмены поедут на летнюю Олимпиаду 2028 года не в качестве нейтральных атлетов, а с национальной символикой страны.
Российские спортсмены летом впервые с 2019 года были допущены в нейтральном статусе к участию в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
"Мне нравится, что у нас очень насыщенный календарь на следующий год. Мы планируем посетить этапы Кубка мира. Пока, конечно, обсуждается, куда точно поедем. Всегда интересно выезжать на старты в другие страны. Как минимум выходишь из рутины. Плюс из-за долгого застоя чувствовалась сильная нервозность на чемпионате мира в Сингапуре. Поэтому хочется побывать на этапах Кубка мира и к главному старту в сезоне - чемпионату Европы - подойти уверенными, отсоревновавшимися. Даже не сомневаюсь, что мы поедем на Олимпиаду, и даже смею верить, что мы поедем не как нейтральные спортсмены, а с полной атрибутикой страны", - сказала Дорошко.
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года пройдет с 25 июля по 8 августа в Париже.
Татьяна Покровская - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Дочь называла меня чужой женщиной": великая Покровская — о жертвах и любви
26 ноября, 14:20
 
Синхронное плаваниеСпортСингапур (город)ПарижМайя Дорошко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала