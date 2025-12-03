Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро заявил РИА Новости, что отсутствие главных тренеров у московских "Динамо" и "Спартака" не дает никакого преимущества "сине-бело-голубым".
"Динамо" проводит матчи под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который 17 ноября сменил Валерия Карпина. Футболисты "Спартака" выступают под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, 11 ноября он сменил серба Деяна Станковича.
"Мы знаем, что турнирная таблица сейчас очень плотная, разница в очках совсем небольшая. Мы понимаем, что теперь каждый матч будет очень важным, чтобы добиться результата, взять три очка и продолжать удерживаться на вершине таблицы", - сказал Педро.
"Спартак" и "Динамо" без тренера? Конечно, это на нас не влияет, ничего не меняет. Мы всегда должны выходить на игру и показывать все лучшее. Неважно, есть тренер или нет тренера - мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать", - отметил Педро.