Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака"

"Спартак" и "Динамо" без тренера? Конечно, это на нас не влияет, ничего не меняет. Мы всегда должны выходить на игру и показывать все лучшее. Неважно, есть тренер или нет тренера - мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать", - отметил Педро.