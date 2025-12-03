Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:00 03.12.2025 (обновлено: 17:19 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/pedro-2059565472.html
Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака"
Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака"
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро заявил РИА Новости, что отсутствие главных тренеров у московских "Динамо" и "Спартака" не дает никакого... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T17:00:00+03:00
2025-12-03T17:19:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
валерий карпин
педро
динамо москва
спартак москва
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963901403_0:85:3075:1816_1920x0_80_0_0_acbb8d22bdf3e08567a1f8a00e009c1f.jpg
/20251112/rpl-2054601910.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963901403_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_38145791ffab91dc335087a489205240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ролан гусев, валерий карпин, педро, динамо москва, спартак москва, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Педро, Динамо Москва, Спартак Москва, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Игрок "Зенита" прокомментировал отсутствие тренеров у "Динамо" и "Спартака"

Педро: отсутствие главных тренеров у "Динамо" и "Спартака" не дает преимущества

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкИгрок "Зенита" Педро
Игрок Зенита Педро - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Игрок "Зенита" Педро. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро заявил РИА Новости, что отсутствие главных тренеров у московских "Динамо" и "Спартака" не дает никакого преимущества "сине-бело-голубым".
"Динамо" проводит матчи под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который 17 ноября сменил Валерия Карпина. Футболисты "Спартака" выступают под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, 11 ноября он сменил серба Деяна Станковича.
«
"Мы знаем, что турнирная таблица сейчас очень плотная, разница в очках совсем небольшая. Мы понимаем, что теперь каждый матч будет очень важным, чтобы добиться результата, взять три очка и продолжать удерживаться на вершине таблицы", - сказал Педро.
"Спартак" и "Динамо" без тренера? Конечно, это на нас не влияет, ничего не меняет. Мы всегда должны выходить на игру и показывать все лучшее. Неважно, есть тренер или нет тренера - мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать", - отметил Педро.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
12 ноября, 20:50
 
ФутболСпортРолан ГусевВалерий КарпинПедроДинамо МоскваСпартак МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала