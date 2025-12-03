Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученного в матче чемпионата Испании по футболу против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".