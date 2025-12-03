Рейтинг@Mail.ru
Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц
Футбол
 
15:23 03.12.2025 (обновлено: 15:37 03.12.2025)
Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц
Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученного в матче чемпионата Испании по футболу против мадридского "Атлетико"
Футбол, Спорт, Барселона, Даниэль Ольмо
Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц

Футболист "Барселоны" Ольмо выбыл на месяц из-за травмы плеча

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученного в матче чемпионата Испании по футболу против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
"Барселона" обыграла "Атлетико" во вторник со счетом 3:1. Ольмо забил победный мяч на 65-й минуте. В момент нанесения удара испанец неудачно упал, схватился за плечо, в результате чего ему потребовалась замена.
По сообщению клуба, у Ольмо диагностирован вывих левого плеча, врачи приняли решение о консервативном лечении. На восстановление полузащитнику потребуется около месяца.
Ольмо 27 лет, он перешел в "Барселону" из немецкого "Лейпцига" летом 2024 года за 55 млн евро и выиграл с каталонцами Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании. В текущем сезоне испанец провел 17 матчей и забил 4 мяча. Ольмо является чемпионом Европы и победителем Лиги наций со сборной Испании.
Футболиста "Ювентуса" прооперируют после разрыва мениска
Вчера, 15:19
 
Футбол
 
