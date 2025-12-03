https://ria.ru/20251203/olmo-2059533294.html
Один из лидеров "Барселоны" пропустит месяц
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученного в матче чемпионата Испании по футболу против мадридского "Атлетико",... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
