Шнайдер рассказала о чувствах после поражения в финале Олимпиады

«

"Мне кажется, что я, что Мирра понимаем, что мы могли победить. И есть какая-то обида, что все решилось на супертай-брейке, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос о том, утихла ли боль от поражения спустя год и три месяца. - Для меня не укладывается логически в голове, что на турнирах Большого шлема в решающих матчах мы играем три полных сета, а тут матч за олимпийское золото, и в конце супертай-брейк. А тай-брейк - это 50 на 50, ты не знаешь, кто сыграет лучше, кто хуже. А сет - это уже нормальная игра, все может тысячу раз поменяться, ты можешь отыграться. Тогда была горечь от этого поражения".