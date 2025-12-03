https://ria.ru/20251203/obida-2059424883.html
Шнайдер рассказала о чувствах после поражения в финале Олимпиады
Шнайдер заявила, что до сих пор есть обида из-за поражения в финале ОИ-2024
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что и она, и ее партнерша Мирра Андреева понимают, что имели реальную возможность выиграть Олимпийские игры 2024 года, и от этого остается определенная обида.
Шнайдер
и Андреева
взяли серебряные медали Олимпиады в Париже
в парном разряде. В финале россиянки уступили Саре Эррани и Жасмин Паолини из Италии на решающем тай-брейке.
«
"Мне кажется, что я, что Мирра понимаем, что мы могли победить. И есть какая-то обида, что все решилось на супертай-брейке, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос о том, утихла ли боль от поражения спустя год и три месяца. - Для меня не укладывается логически в голове, что на турнирах Большого шлема в решающих матчах мы играем три полных сета, а тут матч за олимпийское золото, и в конце супертай-брейк. А тай-брейк - это 50 на 50, ты не знаешь, кто сыграет лучше, кто хуже. А сет - это уже нормальная игра, все может тысячу раз поменяться, ты можешь отыграться. Тогда была горечь от этого поражения".
"Сейчас больше осознание того, что этой медали вообще могло не быть. Мы могли проиграть в первом круге, во втором… Думаю, не каждый может сказать, что на первой же своей Олимпиаде он выиграл серебряную медаль. Поэтому мы это зачтем и будем стремиться к лучшему", - добавила теннисистка.
По словам Шнайдер, она уже сейчас думает о следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе
. "Конечно, готовлюсь, следующая Олимпиада уже на горизонте", - заключила спортсменка.