Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
Формула-1
 
15:27 03.12.2025
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
формула-1
мерседес
автоспорт
мерседес, автоспорт
Формула-1, Мерседес, Автоспорт
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ

На базе команды "Ф-1" "Мерседес" в Британии похитили инструменты на $80 тысяч

© Фото : Социальные сетиБолид "Мерседеса" на сезон-2023
Болид Мерседеса на сезон-2023 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Социальные сети
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Неизвестные проникли на базу команды "Формулы-1" "Мерседес" в британском Брэкли и украли строительные инструменты на сумму около 60 тыс фунтов стерлингов (80 тыс долларов), сообщает The Sun.
По информации источника, инцидент произошел в четверг ночью, в период подготовки команды к Гран-при Катара. Преступники забрались в строящиеся помещения, вскрыли запираемые боксы с инвентарем и украли инструменты. Отмечается, что представители восьмикратных победителей Кубка конструкторов передали полиции записи с камер наблюдения.
Пилот Ред Булл Исак Хаджар - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хаджар станет партнером Ферстаппена по "Ред Булл"
2 декабря, 19:10
"Инструменты хранились в боксах. Их вскрыли, и все было украдено. Более 50 работников остались без необходимого инвентаря всего за четыре недели до Рождества. Для них это средство к существованию, благодаря которому они покупают подарки своим детям. Рабочие в полном отчаянии. Шум, которым сопровождалась кража, должен быть заметен. Шокирует, что охранники ничего не заметили и не услышали", - заявил анонимный источник из команды.
Штаб-квартира "Мерседес" в Брэкли функционирует с 2010 года и предназначена для разработки, производства и тестирования болидов "Формулы-1". В 2024 году совет графства Нортгемптоншир выдал разрешение на реконструкцию базы, которую планируется осуществить в стиле американской Кремниевой долины. Согласно плану, стоимость реализации проекта составит около 70 млн фунтов стерлингов (93 млн долларов).
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"
30 ноября, 20:34
 
Формула-1МерседесАвтоспорт
 
