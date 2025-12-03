Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ

По информации источника, инцидент произошел в четверг ночью, в период подготовки команды к Гран-при Катара. Преступники забрались в строящиеся помещения, вскрыли запираемые боксы с инвентарем и украли инструменты. Отмечается, что представители восьмикратных победителей Кубка конструкторов передали полиции записи с камер наблюдения.

"Инструменты хранились в боксах. Их вскрыли, и все было украдено. Более 50 работников остались без необходимого инвентаря всего за четыре недели до Рождества. Для них это средство к существованию, благодаря которому они покупают подарки своим детям. Рабочие в полном отчаянии. Шум, которым сопровождалась кража, должен быть заметен. Шокирует, что охранники ничего не заметили и не услышали", - заявил анонимный источник из команды.