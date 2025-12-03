https://ria.ru/20251203/mersedes-2059535389.html
Команду "Формулы-1" обокрали на $80 тысяч, пишут СМИ
Неизвестные проникли на базу команды "Формулы-1" "Мерседес" в британском Брэкли и украли строительные инструменты на сумму около 60 тыс фунтов стерлингов (80... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Неизвестные проникли на базу команды "Формулы-1" "Мерседес" в британском Брэкли и украли строительные инструменты на сумму около 60 тыс фунтов стерлингов (80 тыс долларов), сообщает The Sun.
По информации источника, инцидент произошел в четверг ночью, в период подготовки команды к Гран-при Катара. Преступники забрались в строящиеся помещения, вскрыли запираемые боксы с инвентарем и украли инструменты. Отмечается, что представители восьмикратных победителей Кубка конструкторов передали полиции записи с камер наблюдения.
"Инструменты хранились в боксах. Их вскрыли, и все было украдено. Более 50 работников остались без необходимого инвентаря всего за четыре недели до Рождества. Для них это средство к существованию, благодаря которому они покупают подарки своим детям. Рабочие в полном отчаянии. Шум, которым сопровождалась кража, должен быть заметен. Шокирует, что охранники ничего не заметили и не услышали", - заявил анонимный источник из команды.
Штаб-квартира "Мерседес
" в Брэкли функционирует с 2010 года и предназначена для разработки, производства и тестирования болидов "Формулы-1". В 2024 году совет графства Нортгемптоншир выдал разрешение на реконструкцию базы, которую планируется осуществить в стиле американской Кремниевой долины. Согласно плану, стоимость реализации проекта составит около 70 млн фунтов стерлингов (93 млн долларов).