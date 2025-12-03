Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
21:26 03.12.2025 (обновлено: 21:30 03.12.2025)
"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ
"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, казань, александр барабанов, никита дыняк, никита лямкин, трактор, ак барс, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Казань, Александр Барабанов, Никита Дыняк, Никита Лямкин, Трактор, Ак Барс, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ

"Ак Барс" дома со счетом 5:3 обыграл челябинский "Трактор"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У "Трактора" отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
5 : 3
Трактор
33:27 • Александр Барабанов
37:00 • Mitchell Miller
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
37:13 • Никита Дыняк
(Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский)
43:11 • Никита Лямкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
59:07 • Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Александр Барабанов)
24:14 • Егор Коршков
42:14 • Арсений Коромыслов
(Андрей Прибыльский, Александр Рыков)
57:53 • Андрей Никонов
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Трактора" Владимир Жарков сыграл 800-й матч в КХЛ.
"Ак Барс", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 35 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Ак Барс" 5 декабря сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" в этот же день примет московский ЦСКА.
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами
