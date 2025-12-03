"Ак Барс" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Митчелл Миллер (38), Никита Дыняк (38), Никита Лямкин (44) и Дмитрий Яшкин (60). У "Трактора" отличились Егор Коршков (25), Арсений Коромыслов (43) и Андрей Никонов (58).
03 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
33:27 • Александр Барабанов
37:00 • Mitchell Miller
37:13 • Никита Дыняк
(Артур Бровкин, Дмитрий Кателевский)
43:11 • Никита Лямкин
59:07 • Дмитрий Яшкин
24:14 • Егор Коршков
42:14 • Арсений Коромыслов
(Андрей Прибыльский, Александр Рыков)
57:53 • Андрей Никонов
Нападающий "Трактора" Владимир Жарков сыграл 800-й матч в КХЛ.
"Ак Барс", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" с 35 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Ак Барс" 5 декабря сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" в этот же день примет московский ЦСКА.