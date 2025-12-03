Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Тайлер Сегин порвал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок, сообщает журналист Брюс Левин в соцсети Х со ссылкой на главного тренера команды Глена Галуцена.
Сегин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:3) в ночь на 3 декабря провел на льду чуть более минуты. Он получил повреждение в результате столкновения с российским защитником "синерубашечников" Владиславом Гавриковым.
"Сегин получил разрыв передней крестообразной связки и, скорее всего, выбыл до конца сезона", - заявил Галуцен.
В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за "Даллас" 27 матчей и набрал 17 (7 голов + 10 передач) очков. Его клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, набрав 39 очков.
Всего в активе канадца 1016 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 826 (367+459) очков. Он является чемпионом мира 2015 года в составе сборной Канады, а также обладателем Кубка Стэнли 2011 года в составе "Бостон Брюинз".
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
06:51 • Карсон Суси
(Noah Laba, Конор Шири)
57:47 • Уилл Кюилл
61:09 • Владислав Гавриков
09:04 • Кайл Капобианко
49:32 • Микко Рантанен
(Уайтт Джонстон)