Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Тайлер Сегин порвал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок, сообщает журналист Брюс Левин в соцсети Х со ссылкой на главного тренера команды Глена Галуцена.

"Сегин получил разрыв передней крестообразной связки и, скорее всего, выбыл до конца сезона", - заявил Галуцен.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за "Даллас" 27 матчей и набрал 17 (7 голов + 10 передач) очков. Его клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, набрав 39 очков.