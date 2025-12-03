Рейтинг@Mail.ru
Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона
Хоккей
Хоккей
 
20:33 03.12.2025
Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона
Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона
Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Тайлер Сегин порвал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T20:33:00+03:00
2025-12-03T20:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582207619_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_cac5b8c40aa189db8ebe126892258572.jpg
спорт, канада, тайлер сегин, владислав гавриков, даллас старз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Канада, Тайлер Сегин, Владислав Гавриков, Даллас Старз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сегин из "Далласа" получил травму колена и выбыл до конца сезона

Сегин из "Далласа" порвал кресты и выбыл до конца сезона

© официальный сайт НХЛТайлер Сегин
Тайлер Сегин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© официальный сайт НХЛ
Тайлер Сегин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Тайлер Сегин порвал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок, сообщает журналист Брюс Левин в соцсети Х со ссылкой на главного тренера команды Глена Галуцена.
Сегин в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:3) в ночь на 3 декабря провел на льду чуть более минуты. Он получил повреждение в результате столкновения с российским защитником "синерубашечников" Владиславом Гавриковым.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
Вчера, 10:05
"Сегин получил разрыв передней крестообразной связки и, скорее всего, выбыл до конца сезона", - заявил Галуцен.
В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за "Даллас" 27 матчей и набрал 17 (7 голов + 10 передач) очков. Его клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, набрав 39 очков.
Всего в активе канадца 1016 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 826 (367+459) очков. Он является чемпионом мира 2015 года в составе сборной Канады, а также обладателем Кубка Стэнли 2011 года в составе "Бостон Брюинз".
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
3 : 2
Даллас
06:51 • Карсон Суси
(Noah Laba, Конор Шири)
57:47 • Уилл Кюилл
(Винсент Трочек, Артемий Панарин)
61:09 • Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
09:04 • Кайл Капобианко
49:32 • Микко Рантанен
(Уайтт Джонстон)
