Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/khokkey-2059405026.html
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T06:08:00+03:00
2025-12-03T06:08:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
флорида пантерз
торонто мейпл лифс
сергей бобровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869843204_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_935e7071e4a5617481401ae24ea0a36a.jpg
/20251203/khokkey-2059403925.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869843204_43:0:763:540_1920x0_80_0_0_cddf59dec835a5a0d2baafbd6e0bd164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, торонто мейпл лифс, сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Торонто Мейпл Лифс, Сергей Бобровский
"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы

"Флорида" проиграла "Торонто" в матче НХЛ, Бобровский пропустил три шайбы

© Фото : mapleleafs.ice.nhl.comГолкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : mapleleafs.ice.nhl.com
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Флорида
1 : 4
Торонто
34:43 • Сэм Райнхарт
(Антон Лунделль)
05:24 • Трой Стечер
(Бобби Макмэнн, Дакота Джошуа)
07:54 • Дакота Джошуа
(Бобби Макмэнн, Трой Стечер)
52:18 • Скотт Лафтон
(Стивен Лоренц)
59:41 • Джон Таварес
(Остон Мэттьюс, Макс Доми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе "Торонто" шайбы забросили Трой Стечер (6-я минута), Дакота Джошуа (8), Скотт Лотон (53) и Джон Таварес (60). У хозяев площадки голом отметился Сэм Райнхарт (35).
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.
Действующие обладатели Кубка Стэнли "Пантерз" потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Торонто" одержал вторую победу подряд.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу
Вчера, 05:57
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Флорида ПантерзТоронто Мейпл ЛифсСергей Бобровский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала