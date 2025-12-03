"Флорида" проиграла "Торонто", Бобровский пропустил три шайбы

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе "Торонто" шайбы забросили Трой Стечер (6-я минута), Дакота Джошуа (8), Скотт Лотон (53) и Джон Таварес (60). У хозяев площадки голом отметился Сэм Райнхарт (35).